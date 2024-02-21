Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», которая пройдет в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

О прилете Путина в столицу Татарстана Казань стало известно ранее 21 февраля. Президент запланировал рабочую поездку, в ходе которой он проведет встречи с иностранными лидерами и поучаствует в церемонии открытия «Игр будущего».

26 декабря глава государства подписал закон об организации и проведении «Игр Будущего». В документе присутствует нормативная база для организации и проведения турнира.