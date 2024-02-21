Кандидат в президенты Слуцкий представил свою предвыборную программу

Председатель ЛДПР, кандидат в президенты России Леонид Слуцкий начал презентацию своей предвыборной программы в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, дата презентации программы была выбрана не случайно, 21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Слуцкий заявил о необходимости скорейшего завершения СВО и на украинском языке призвал ВСУ сдаться.

В основу программы кандидата от ЛДПР легли результаты Всероссийского опроса граждан «Скажи Слуцкому правду!», который проходит с 17 января по 17 марта 2024 года по всей России.