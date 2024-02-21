Лавров: РФ готова работать с любым главой США, но не ждет смены курса
В ходе интервью бразильскому изданию Globo, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с любым лидером США, выбранным народом этой страны, при этом выразил скепсис относительно возможных изменений в американской внешней политике в отношении России. Лавров подчеркнул, что в США российская сторона воспринимается как соперник и источник угрозы, что служит оправданием для военных амбиций и агрессивных действий со стороны Вашингтона.
Министр отметил, что даже во времена правления Дональда Трампа, на который клеймили метки чрезмерной благосклонности к РФ, существенных шагов к улучшению отношений между двумя странами не последовало, пишет Центральная Служба Новостей.
С предстоящими президентскими выборами в США в ноябре 2024 года, где за пост главы государства будут бороться представители как Республиканской, так и Демократической партий, в лице Дональда Трампа, Никки Хейли и действующего президента Джо Байдена, который выразил желание идти на второй срок, Лавров выразил позицию России как открытую к сотрудничеству, но реалистично оценивающую перспективы двусторонних отношений.