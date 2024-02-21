В ходе интервью бразильскому изданию Globo, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к диалогу с любым лидером США, выбранным народом этой страны, при этом выразил скепсис относительно возможных изменений в американской внешней политике в отношении России. Лавров подчеркнул, что в США российская сторона воспринимается как соперник и источник угрозы, что служит оправданием для военных амбиций и агрессивных действий со стороны Вашингтона.

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Министр отметил, что даже во времена правления Дональда Трампа, на который клеймили метки чрезмерной благосклонности к РФ, существенных шагов к улучшению отношений между двумя странами не последовало, пишет Центральная Служба Новостей.