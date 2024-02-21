Голосование на выборах президента России пройдет в 144 странах

Голосование на выборах президента России за границей пройдёт в 144 странах на 288 участках, заявил член ЦИК Павел Андреев.

«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур», — цитирует его ТАСС.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова ранее сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на президентских выборах в России подали уже 2,75 млн человек.