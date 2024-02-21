«Шендерович продемонстрировал своё истинное лицо. Если у кого-то ещё были иллюзии относительно его фиги в кармане, то он сам любезно дал пояснения о своей позиции. Шендерович — враг страны. Как минимум, он должен лишиться всего своего имущества на территории России. Максимум — должен разделить судьбу Степана Бандеры, которого он так уважает. Желательно, в более мучительной форме», — отметил парламентарий.