Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Путин вручил на аэродроме Чкаловский госнаграды воинским частям ВКС России
Российский лидер Владимир Путин вручил на аэродроме Чкаловский государственные награды воинским частям ВКС России.
Так, награды получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации и отдельный вертолетный полк.
Кроме того, президент передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в главном храме Воздушно-космических сил.
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Авдеевки.