Путин вручил госнаграды воинским частям ВКС России

Так, награды получили Главный центр боевой подготовки ВКС, бригада армейской авиации и отдельный вертолетный полк.

Кроме того, президент передал командованию ВКС список иконы «Спас Нерукотворный». Она будет храниться в главном храме Воздушно-космических сил.