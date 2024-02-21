Путин прилетел в Казань

Президент России Владимир Путин прибыл в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран поучаствует в открытии Игр Будущего.

О планах провести встречи с рядом иностранных коллег в Казани Путин упомянул накануне в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.