В Совфеде объяснили предложение денонсировать договор с Германией от 1990 года
Германия игнорирует положения договора от 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»). Об этом заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, объяснив предложение денонсировать документ, пишет РИА Новости.
По словам политика, мнение главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, который считает, что договор не реализуется, «попало в "десятку"».
Ранее Гемпель объяснил, что в рамках договора страны заявили о готовности не рассматривать друг друга в качестве противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, однако «нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания».
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