В Совфеде объяснили предложение денонсировать договор с Германией от 1990 года

Германия игнорирует положения договора от 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»). Об этом заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, объяснив предложение денонсировать документ, пишет РИА Новости.

По словам политика, мнение главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, который считает, что договор не реализуется, «попало в "десятку"».