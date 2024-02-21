Захарова обвинила США в жестоком отношении к людям

Воспользовавшись правом на вето в Совете Безопасности ООН в ходе голосования по проекту резолюции о прекращении огня в секторе Газа, США показали свое отношение к мирному населению. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Вот их отношение к людям, не к людям одной национальности, вообще к людям», — высказала мнение дипломат.

20 февраля Соединенные Штаты в третий раз воспользовались своим правом вето в Совете Безопасности ООН и отказались от принятия резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа.