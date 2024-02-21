Посольство РФ в Хельсинки готовит ответ на провокации в день выборов

Российское посольство в Финляндии разрабатывает меры в ответ на возможные провокации в день выборов президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников посольства.

Дипломаты заявили, что пока не получали предупреждений от финских властей о проведении каких-либо акций из-за выборов.

«Тем не менее, не исключаем возможность попыток провокаций, прорабатываем соответствующие меры реагирования», - рассказали в посольстве.

Также дипломаты отметили, что логистика доставки бюллетеней в Финляндию уже определена и проблем с этим не возникнет.

В посольстве добавили, что обсуждают обеспечение безопасности избирательного участка «в конструктивном рабочем режиме» с МИД Финляндии и местной полицией.

«Рассчитываем на содействие финских властей в обеспечении комфортных условий для голосования находящихся в Финляндии граждан России», - заключили дипломаты.

Выборы президента России состоятся 15-17 марта 2024 года. В Финляндии граждане РФ могут проголосовать 17 марта на избирательном участке номер 8304 в российском посольстве в Хельсинки. Участок будет работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Дипломаты подчеркнули, что для голосования потребуется предъявить действующий заграничный паспорт.