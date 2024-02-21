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В Совфеде поддержали идею денонсации договора с Германией от 1990 года

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков поддерживает идею денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года.

В Совфеде поддержали идею денонсации договора с Германией от 1990 года
© РИА Новости

Как отметил Цеков в беседе с РИА Новости, ФРГ игнорирует положения договора, поэтому он согласен с идеей главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель о денонсации документа.

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«(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)», — омтетил сенатор.

Ранее сообщалось, что Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии», подписанный в 1990 году.

Политика
Юрий Гемпель
Сергей Цеков
Совет Федерации
Германия