В Совфеде поддержали идею денонсации договора с Германией от 1990 года

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков поддерживает идею денонсации договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года.

Как отметил Цеков в беседе с РИА Новости, ФРГ игнорирует положения договора, поэтому он согласен с идеей главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель о денонсации документа.

«(Германия) однозначно игнорирует (положения договора)», — омтетил сенатор.