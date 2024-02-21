Лавров прибыл в Бразилию для участия во встрече глав МИД G20

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро. Этот бразильский город стал финальной точкой латиноамериканского турне главы российского внешнеполитического ведомства. Тут 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД стран, входящих в Большую двадцатку (G-20).

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Как ожидается, Лавров не только примет участие в заседаниях, но и проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее глава МИД РФ посетил Кубу и Венесуэлу, где провел переговоры как со своими коллегами, так и главами государств. Обе страны являются одними из ключевых партнеров России, на что в очередной раз указал Лавров в ходе пресс-конференции.

В Гаване, по его словам, состоялся плодотворный разговор. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. А переговоры в Каракасе подтвердили, что Венесуэла является надежным партнером. Более того, отношения между нашими странами вышли на стратегический уровень.

Бразилия тоже является одним из важнейших партнеров России. Наши страны являются участниками БРИКС, в сотрудничестве с которым выражают интерес многие страны мира. Например, Куба и Венесуэла, где ранее побывал Лавров.