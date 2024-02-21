Лавров прибыл в Бразилию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в финальную точку своего латиноамериканского турне — Бразилию, где примет участие в заседании глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в Telegram-канале.

Как передает Рио-де-Жанейро. До этого российский министр посетил Кубу и Венесуэлу.

Как стало известно агентству Bloomberg, внутри G20 возникли разногласия. Об этом предупреждал и МИД России.