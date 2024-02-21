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В Крыму предложили денонсировать договор с ФРГ от 1990 года

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»). Об этом сообщает РИА Новости.

В Крыму предложили денонсировать договор с ФРГ от 1990 года
© РИА Новости

Парламентарий считает, что действующее немецкое руководство нарушает положения договора.

«Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания», — заявил он.

Гемпель отметил, что такую точку зрения разделяет вся немецкая община Крыма, обеспокоенная политикой Германии в отношении России.

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» был подписан в сентябре 1990 года ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Соглашение юридически закрепило «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами».

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