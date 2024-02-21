В МИД РФ раскрыли последствия конфискации Киевом российских активов

Российская сторона примет зеркальные меры, если Киев конфискует ее активы, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Любые попытки отчуждения нашей собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как воровство чужого имущества», – сказал Галузин РИА «Новости», комментируя решение Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два самолета Ан-148.

Галузин подчеркул, что в МИД рассматривают «все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, ее физическим и юридическим лицам».

«Не исключаем применения ответных мер зеркального характера, а также вариантов судебного обжалования возможных решений о конфискации, если такие шаги будут сочтены целесообразными", – подчеркнул Галузин.

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.