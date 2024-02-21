В МИД рассказали о целях России на саммите глав дипломатий стран G20

Россия в качестве председателя БРИКС в 2024 году планирует наладить тесное партнерство с G20 для укрепления голоса стран Глобального Юга и Востока.

© ТРК «Звезда»

«Россия приветствует курс данного объединения на отход от западноцентричной повестки в пользу полноценного учета интересов Глобального Юга и Глобального Востока», - сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«Большая двадцатка» выступает в качестве ведущего экономического форума и по-настоящему авторитетной площадкой для равноправного диалога развивающихся и развитых государств, сказано на сайте.

«Наблюдается последовательное перераспределение экономических потенциалов и центров деловой активности в сторону Глобального Юга и Востока. БРИКС выходит на лидирующие позиции по темпам роста, уже сейчас оставляя позади стагнирующие западные государства», - уточняется в сообщении.

А Запад, который стремится сохранить доминирующее положение на международной арене любой ценой, препятствует развитию конкурентов и провоцирует очаги напряженности по всему миру, проводя военные интервенции, прежде всего, под эгидой НАТО, разжигает протестные настроения и «цветные революции».