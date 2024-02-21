Раскрыт смысл подарка Путина Ким Чен Ыну

Эксперт добавил, что машины Aurus приобретают шейхи из Саудовской Аравии. Он добавил, что для них автомобили изготавливают только в белом цвете. По его словам, отличается машина тем, что это полностью отечественное, «штучное» производство и чуть ли не ручная работа.