Путин примерил «бушлат из России»

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля принял участие в форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и посетил выставку отечественных брендов в рамках конкурса «Знай наших». Там он померил пуховик российского производства с надписью «бушлат из России», сообщает РИА Новости.

Пуховик изготовил бренд из Ростовской области ДНК (DNK Russia), который сотрудничает с «Роскосмосом», студиями «Союзмультфильм» и «Смешарики», каналом «Пятница». В прошлом году он создал линию одежды к новогодней экранизации «Чебурашка».

По словам представителей ДНК, пуховик, который померил глава государства, пользуется большой популярностью у людей по всему миру за счет надписи на спине.

Они также спросили у президента разрешения на использование его фотографии в дизайнах одежды.

«Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография», — ответил Путин.

адев пуховик, он сфотографировался вместе с представителями бренда.

Ранее в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» Путин заявил, что настало время России, которая становится более суверенной.