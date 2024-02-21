Путин передал устное послание для Мадуро

«Президент Путин передает вам самый теплый привет и наилучшие пожелания», — сказал российский министр.

Он отметил, что отношения России и Венесуэлы развиваются в различных областях.

В свою очередь Мадуро выразил желание посетить Москву сразу после выборов президента России.