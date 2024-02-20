Путин дал совет российскому губернатору

Глава региона в ходе совещания по программе капитального ремонта школ рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля, где было проведен масштабный ремонт. Также Евраев сообщил о планах благоустроить Петропавловский парк и завершить ремонт в Петропавловском соборе.

Губернатор упомянул, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат.

«Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их», — сказал Путин.