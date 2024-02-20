Путин дал совет российскому губернатору
Президент России Владимир Путин посоветовал губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву ставить перед собой амбициозные цели. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава региона в ходе совещания по программе капитального ремонта школ рассказал президенту о школе №32 имени В.В. Терешковой в Красноперекопском районе Ярославля, где было проведен масштабный ремонт. Также Евраев сообщил о планах благоустроить Петропавловский парк и завершить ремонт в Петропавловском соборе.
Губернатор упомянул, что в этой школе, как и в других школах региона, по его поручению в начальных классах введены обязательные уроки шахмат.
«Если будете ставить перед собой амбициозные цели, в том числе и в шахматах, то когда-нибудь добьетесь их», — сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин во время рабочей встречи похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за хорошие показатели. В частности, глава государства отметил, что в Петербурге темпы промышленного производства в три раза выше, чем в среднем по стране.