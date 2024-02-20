Путин на выставке АСИ обзавелся "бушлатом из России"

Президент РФ Владимир Путин примерил "бушлат" ростовского бренда "ДНК" и согласился оставить его себе в качестве подарка.

Одежду этой фирмы главе государства показали на выставке, проходящей в рамках форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". В экспозицию попали победители конкурса растущих российских производителей "Знай наших".

Особенность бренда "ДНК" в том, что он построен на национальном культурном коде. Одежду украшают надписями на русском языке, иллюстрациями с отечественными персонажами, нашивками с флагом страны.

Ольга Коваленко - одна из основательниц компании - показала Путину пуховик, который "носят люди по всему миру" и на заказ которого "стоит очередь на два месяца". Длинная черная куртка на спине украшена надписью "Бушлат из России" и традиционным триколором. Коваленко предложила президенту примерить "бушлат" и забрать его в подарок.

"Чего ж тянуть лямку", - согласился Путин. "Куй железо, пока горячо!" - сказал президент.

По словам создательницы бренда, куртка выдерживает температуру до 50 градусов мороза. А для ее производства используют исключительно российский наполнитель. "Отлично!" - похвалил глава государства.

Упомянув про символику, Коваленко поинтересовалась, может ли "ДНК" использовать и фото президента. "Янадеваю ваш бушлат! Это лучше, чем фотография", - в шутку запротестовал Путин. Этот стенд был последним, который глава государства осматривал на выставке. Сделав фото с девушкой, Путин прямо в этом "бушлате" проследовал к выходу.

О бренде