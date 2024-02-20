Путину понравилась идея создания социальных критериев для рекламы

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания критериев, по которым рекламные ролики будут покрывать сферы демографии, поиска профессий и другие социальные вопросы.

На форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени" владелец медиахолдинга MAER Константин Майор предложил разработать критерии, по которым автоматически все рекламные ролики будут обеспечивать контент, направленный на многодетность, демографию, на поиск ученых профессий и так далее.

"Давайте договоримся, будем считать, что мы с вами такую задачу сегодня сформулировали и поставили. Нужно технические вещи доработать. С правительством точно договоримся", - сказал президент.

Майор подчеркнул, что нужно также поставить соответствующие задачи крупным рекламным компаниям и холдингам.