Путин заявил, что поставит в Послании задачи минимум на шесть лет вперед
Послание Федеральному собранию в связи с выборами президента станет своего рода программой развития страны на ближайшие шесть лет. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
В начале своего выступления глава государства отметил, что ему было бы интересно послушать предложения участников форума, в том числе в связи с подготовкой Послания.
- Сейчас готовится Послание Федеральному собранию. Это не просто разговор, это постановка задач, а с учетом политического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, - заявил Владимир Путин. - Откровенно говоря, ждал бы от вас сильных идей для того чтобы их можно было сформулировать должным образом, и не только в Послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.
Напомним, президент РФ избирается на срок полномочий в шесть лет. Оглашение Послания намечено на 29 февраля.