- Сейчас готовится Послание Федеральному собранию. Это не просто разговор, это постановка задач, а с учетом политического календаря это будет постановка задач на ближайшие как минимум шесть лет, - заявил Владимир Путин. - Откровенно говоря, ждал бы от вас сильных идей для того чтобы их можно было сформулировать должным образом, и не только в Послании, но и в программе развития страны на ближайшую историческую перспективу.