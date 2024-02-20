Путин заявил, что Россия переживает особое время

"Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда стоят задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня - это вот прямо в точку!" - сказал Путин. "Почему? Потому что сегодня, я думаю, что все со мной согласятся, мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач, для того, чтобы добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития", - пояснил он.