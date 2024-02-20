Президент Казахстана Токаев приедет в Россию 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Россию с рабочим визитом 21 февраля, заявила его пресс-служба. Глава государства примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.
«Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств», — сообщили в Астане.
Первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга также примет участие в качестве почётного гостя в официальном открытии Игр Будущего в Казани.