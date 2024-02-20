Политолог назвал три ключевые темы послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году можно будет условно разделить на три блока, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, глава государства обязательно затронет темы поддержки населения, экономической ситуации в России, а также ее положения на мировой арене.

Первая тема — вопросы социальной поддержки. Ведь людям хочется знать, что будет с их дальнейшей повседневной жизнью, зарплатами, пенсиями и пособиями. Вторая тема — экономическое развитие России, то есть промышленная политика, продовольственная безопасность и т.д. А третий блок затронет международное положение и позиционирование страны. Одной из приоритетных тем станет в том числе СВО, — заявил Макаркин.

Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию 29 февраля — окончательную дату выступления 20 февраля озвучили в Кремле. Эта речь для парламента станет уже 19-й за время пребывания главы РФ у власти.