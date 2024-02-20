Российский дипломат рассказал, когда ЕС сменит тон общения с РФ

Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда военные Вооруженных сил РФ подойдут к восточным государствам ЕС, граничащим с Украиной. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По мнению дипломата, «накал будет снижен», когда российские войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.

«И тон совершенно будет другой», — сказал Гаврилов.

Он считает, что в такой ситуации начнутся разговоры «о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях». Дипломат отметил, что на вероятность подобного сценария указывают «разумные контрагенты».