Российский дипломат рассказал, когда ЕС сменит тон общения с РФ
Отношение Европы к России в диалоге о безопасности станет более конструктивным, когда военные Вооруженных сил РФ подойдут к восточным государствам ЕС, граничащим с Украиной. Такое предположение в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По мнению дипломата, «накал будет снижен», когда российские войска будут стоять на границах Польши, Румынии, Венгрии и Словакии.
«И тон совершенно будет другой», — сказал Гаврилов.
Он считает, что в такой ситуации начнутся разговоры «о сдержках, противовесах, о балансах, о гарантиях». Дипломат отметил, что на вероятность подобного сценария указывают «разумные контрагенты».
Гаврилов также заявил, что представители стран Запада ответили хамством и оскорбления на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам дипломата, в кулуарах разумные европейцы отмечают, что интервью действительно ломает стереотипы и показывает всему миру, что происходит в реальности.