Сальдо прокомментировал новость о своем отравлении

«В августе 2022 года меня отравили. Все, что я успел сделать - сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», - рассказал Сальдо (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).