Сальдо прокомментировал новость о своем отравлении
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что к его отравлению причастен человек, которому он доверял. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что глава ЛНР Леонид Пасечник в декабре 2023 года получил тяжелое отравление фенольными соединениями, а Сальдо был отравлен рицином. В Минобороны заявили, что за отравлениями стоят ВСУ.
«В августе 2022 года меня отравили. Все, что я успел сделать - сказать, что мне плохо, потерял сознание и очнулся лишь через 15 дней в клинике Склифосовского в Москве», - рассказал Сальдо (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Как отметил Сальдо, выяснилось, что его отравили рицином - «опасным боевым химикатом в несколько раз токсичнее цианистого калия».
«К сожалению, руку к этому приложил человек, которому я доверял – за большие деньги он согласился стать иудой. Путь таких людей печален. Зачем всё это? Очевидно, они безуспешно пытаются нас запугать, так как реальных успехов на фронте у ВСУ нет», - написал Сальдо.
Он подчеркнул, что у России «есть управа на незаконные методы» Украины.