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Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus потому, что последнему понравилась машина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Ura.Ru

По его словам, лидер Северной Кореи оценил достоинства автомобиля Aurus во время визита в Россию. RT на русском

"Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично, - рассказал представитель Кремля. - Как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято такое решение (подарить ее - прим. ТАСС)". ТАСС

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