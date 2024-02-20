Песков раскрыл, почему Путин решил подарить Aurus Ким Чен Ыну

По его словам, лидер Северной Кореи оценил достоинства автомобиля Aurus во время визита в Россию. RT на русском

"Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично, - рассказал представитель Кремля. - Как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято такое решение (подарить ее - прим. ТАСС)". ТАСС