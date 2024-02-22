МИД Канады вызвал посла РФ Олега Степанова и объявил ему демарш из-за смерти Алексея Навального в местах лишения свободы. Об этом дипломат сообщил ТАСС.

"Был сделан предсказуемый демарш в отношении смерти Навального, также были высказаны озабоченности в общезападном ключе", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что смерть любого человека является трагедией, но смерть гражданина России будет расследоваться российскими властями. До этого в ЕС призвали расследовать смерть Навального на международном уровне.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" в 3,5 года на реальный.

В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

В октябре 2022 года ему предъявили обвинения в создании и организации экстремистского сообщества, участии в нем, а также в финансировании экстремистской деятельности. 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального по этому делу к 19 годам колонии особого режима.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и нескольких его соратников в перечень экстремистов и террористов. С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области.