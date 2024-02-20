"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о смерти Кузьминова.