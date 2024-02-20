Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет, стал моральным трупом еще когда планировал свое грязное и страшное преступление. Об этом заявил журналистам председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Вы знаете, в России принято о покойнике или хорошо, или ничего. Этот предатель и преступник стал моральным трупом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление", - сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о смерти Кузьминова.
19 февраля Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило факт смерти Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет.
О его убийстве сообщили итальянское издание Il Corrispondente со ссылкой на источник в Гражданской гвардии Испании, "который расследует дело", и испанское Eureka news, которое затем удалило публикацию. Первые сообщения о преступлении появились в испанских СМИ еще на прошлой неделе, но личность убитого не раскрывалась.
В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии ТАСС сообщили, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено в гараже в провинции Аликанте "с огнестрельными ранениями".