Послание президента Федеральному собранию: история мероприятия

29 февраля президент России Владимир Путин в 19-й раз обратится с посланием Федеральному собранию. В нем глава государства обычно подводит итоги и ставит стратегические ориентиры для дальнейшего развития страны. «Рамблер» рассказывает историю одного из ключевых политических мероприятий в РФ.

История послания

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным публичным обращением главы государства к обеим палатам парламента. Мероприятие предусмотрено пунктом «е» ст. 84 Конституции РФ. По закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 289 июня 2014 года. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования, которое необходимо для определения основных целей и приоритетов социально-экономического развития, а также обеспечения национальной безопасности РФ.

Практику обращений к парламенту ввел первый президент Российской Федерации Борис Ельцин. За 1994-1999 годы он выступал перед парламентом шесть раз. Его устные послания традиционно были короче печатной версии. Кроме того, каждый текст получал название. Например, «Об укреплении Российского государства» в 1994 году, «О действенности государственной власти в России» в 1995 году, «Россия, за которую мы в ответе» в 1996 году и так далее.

Путин после вступления в должность продолжил традицию в 2000-2002 годах («Какую Россию мы строим», «Не будет ни революций, ни контрреволюций», «России надо быть сильной и конкурентоспособной»), однако после отказался от нее. Всего за годы своего нахождения на посту главы государства он обращался к депутатам и сенаторам 18 раз. Дмитрий Медведев во время своего президентства в 2008-2012 годах обратился к собранию четыре раза.

Самым коротким среди президентских посланий Путина стало его обращение в 2004 году — его длительность составила 47 минут. Самое длинное было в 2018 году — 1 час 55 минут. Последнее обращение Путина состоялось 21 февраля 2023 года — его длительность составила 1 час 55 минут. В ходе него глава государства высказался о спецоперации на Украине, международных отношениях, внутренних проблемах, а также заявил о приостановлении Россией действия договора СНВ-III.

Подготовка текста и оглашение

С 2005 года Путин перед предоставлением очередного послания встречается с руководством парламента для обсуждения основных направлений внешней и внутренней политики. С 2006 года во встречах принимают руководители органов исполнительной власти и представители бизнеса.

Всего на подготовку текста уходит несколько месяцев, а его содержание держат в секрете до момента оглашения. До 2014 года в подготовке принимали участие сотрудники администрации президента, правительства и работники аппарата кабмина. С 2015 года эту работу выполняет только администрация президента.

Президент выступает перед членами обеих палат парламента. Это единственный случай, когда конституция допускает совместное заседание и Государственной думы, и Совета Федерации. На церемонию также приглашают членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, членов Госсовета, Общественной палаты, глав основных конфессий, губернаторов и глав регионов, различных высокопоставленных лиц и представителей СМИ. Обычно число приглашенных превышает 1 тысячу человек, а речь президента транслируют в прямом эфире.

Поручения после послания

Мероприятие необходимо главе государства, чтобы подвести итоги года, а также объявить о стратегических целях на ближайшие годы. Фактически обращение не является правовым актом и имеет рекомендательный характер, однако в последние годы оно приобрело характер законодательной инициативы. Госдума и Совфед по итогам выступления принимают постановления, которые направлены на реализацию закрепленных в послании задач, учитывая их при подготовке законопроектов.

Впервые указ о первоочередных мерах по реализации послания подписал 3 апреля 1997 года Борис Ельцин. Документ включал 44 поручения. Следующий указ подписал уже Владимир Путин в 2005 году — список содержал 15 поручений. Последующие два года президент не подписывал специальных распоряжений — их публиковало правительство РФ. С 2008 года поручения кабмину снова дает глава государства.