<p>Владельцы нового кроссовера <strong>Lincoln Nautilus</strong> модельного года 2024 будут иметь возможность наслаждаться ароматерапией в своем автомобиле, благодаря уникальной функции <strong>«Цифровой аромат»</strong>, предлагающей коллекцию из семи тщательно отобранных ароматов. Это инновационное предложение от <strong>Lincoln</strong> позволяет покупателям <strong>Nautilus</strong> погрузиться в мир ароматов, разработанных ведущими парфюмерами с использованием сертифицированных компонентов по стандартам Международной ассоциации парфюмеров, включая четыре новых аромата к трем уже существующим, <a href="https://tarantas.news/posts/id45551-lincoln-pogruzhaetsja-v-roskosh-s-novymi-avtomobilnymi-aromatami-dlja-nautilus-2024-goda" target="_blank" rel="noopener">пишет</a> <strong>ТАРАНТАС НЬЮС.</strong></p> <p><strong>Тереза Чунг</strong>, занимающаяся работой с клиентами, подчеркивала, что предложение было разработано с целью персонализации опыта владельцев, позволяя им выбирать ароматы в соответствии с личными предпочтениями и настроением, тем самым превращая автомобиль в пространство для релаксации и восстановления. Функция <strong>«Цифровой аромат»</strong> реализована через установку небольших флаконов в специальный отсек под центральным передним подлокотником, с возможностью управления через мультимедийную систему автомобиля. Это дает возможность настраивать не только выбор аромата, но и его интенсивность, обеспечивая приятное дополнение к поездке.</p> <p>Кроме того, специально разработанные картриджи с ароматами способны функционировать в широком диапазоне температур, обеспечивая долговечность и удобство покупки при необходимости. <strong>Lincoln</strong> подчеркивает, что <strong>Nautilus 2024 года</strong> с функцией <strong>«Цифровой аромат»</strong> предлагает не только комфортное передвижение, но и целое путешествие для чувств, выделяя стремление бренда создавать неповторимое и уютное пространство для водителя и пассажиров.</p>