Посольство России в Латвии осудило вызов представителя в МИД из-за Навального

Посольство России в Латвии осудило вызов представителя страны на беседу в Министерство иностранных дел Латвии в связи со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.