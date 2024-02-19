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Путин исключил из «Роскосмоса» экс-главкома ВКС Суровикина

Президент России Владимир Путин подписал указ, исключающий бывшего главнокомандующего воздушно-космическими силами из числа членов наблюдательного совета «Роскосмоса». Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Путин исключил Суровикина из набсовета «Роскосмоса»
© РИА Новости

«Прекратить полномочия членов наблюдательного совета Государственной корпорации по космическим исследованиям „Роскосмос“ <…> Сергея Суровикина», — уточняется в соответствующем указе.

Помимо бывшего главкома ВКС РФ, также был исключен из корпорации генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Вместо них российский президент назначил командующего космическими войсками Александра Головко и зампреда военно-промышленной комиссии Андрея Тюлина.

Названа новая должность генерала Суровикина

Сергей Суровикин был освобожден от своей должности главкома Воздушно-космических сил в августе 2023 года. Отмечалось, что он продолжил занимать некую должность при Минобороны РФ.

Политика
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