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Ерхов: Запад недооценивает способность России к выживанию

Западные страны недооценивают способность России выживать в любых, даже самых сложных условиях, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом пишет РИА «Новости».

Западу указали на просчет в отношении России
© РИА Новости

Дипломат заметил, что Западу нужна покорная Россия, страна, превращенная в сельскохозяйственный и сырьевой придаток.

Вместе с тем, отметил посол, западным странам не требуется независимая держава, стоящая на собственных ногах. Такое государство, добавил он, Запад считает необходимым победить, уничтожить.

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При этом, уточнил Ерхов, в Вашингтоне и Брюсселе недооценивают способность России «выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий».

Дипломат выразил желанием, чтобы уроки нынешнего этапа истории надолго остались в памяти народа, страны в целом.

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