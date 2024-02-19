Западу указали на просчет в отношении России

Западные страны недооценивают способность России выживать в любых, даже самых сложных условиях, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат заметил, что Западу нужна покорная Россия, страна, превращенная в сельскохозяйственный и сырьевой придаток.

Вместе с тем, отметил посол, западным странам не требуется независимая держава, стоящая на собственных ногах. Такое государство, добавил он, Запад считает необходимым победить, уничтожить.

При этом, уточнил Ерхов, в Вашингтоне и Брюсселе недооценивают способность России «выживать в самых сложных условиях, что неоднократно доказывалось на протяжении последних столетий».