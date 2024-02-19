Медведев заявил, что представил Путину доклад с идеями по СВО
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Чечню встретился с командирами подразделений, принимающих участие в спецоперации. Он рассказал им, что представил главе РФ Владимиру Путину доклад с предложениями в сфере радиоэлектронной борьбы в зоне СВО, пишет ТАСС.
Политик пояснил, что накануне посетил ряд промышленных площадок, которые производят средства радиоэлектронной борьбы.
«И там, с учетом мнений специалистов, были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию [в этой сфере на СВО]», — отметил Медведев.
Зампред Совбеза уточнил, что не может раскрывать детали, так как это «закрытая история». Он добавил, что сделал доклад верховному главнокомандующему по этому поводу.
Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что уверен в близком завершении военных действий.