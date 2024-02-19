Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Чечню встретился с командирами подразделений, принимающих участие в спецоперации. Он рассказал им, что представил главе РФ Владимиру Путину доклад с предложениями в сфере радиоэлектронной борьбы в зоне СВО, пишет ТАСС.