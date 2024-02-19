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Генпрокуратуру попросили проверить недостачу на избирательном счете Надеждина

Генпрокуратуру попросили проверить недостачу на избирательном счете политика Бориса Надеждина. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на письмо общественника Виталия Бородина, который направил свое обращение в генпрокуратуру.

Генпрокуратуру попросили проверить недостачу на избирательном счете Надеждина
© РИА Новости

В своем письме он ссылается на данные ЦИК, согласно которым, задолженность штаба Надеждина по возврату полученных денег составляет более 1 млн рублей.

12 февраля RT писало, что генпрокуратура приняла к рассмотрению просьбу Бородина проверить законность сбора подписей во время кампании по выдвижению Бориса Надеждина на пост президента России.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» ранее направили на отзыв законопроект о наказании россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы.

Бородин, комментируя это, заявлял «Газете.Ru», что другие фракции в Госдуме не поддержат этот законопроект.

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