Россия не согласна с позицией Армении по украинскому вопросу, у двух государств диаметрально противоположные точки зрения и Еревану хорошо известна позиция Москвы , заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . News.ru

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет", - сказал Песков "Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - подчеркнул представитель Кремля. ТАСС