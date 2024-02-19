$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Песков: позиции России и Армении по Украине диаметрально расходятся

Россия не согласна с позицией Армении по украинскому вопросу, у двух государств диаметрально противоположные точки зрения и Еревану хорошо известна позиция Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. News.ru

"Действительно, у нас диаметрально противоположные точки зрения в отношении того, что происходит на Украине, и в отношении конфликта вокруг Украины. Это не секрет", - сказал Песков "Поэтому это хорошо известная позиция наших армянских друзей. Мы с ними в этом не согласны и будем настойчиво продолжать объяснять нашу правоту", - подчеркнул представитель Кремля. ТАСС

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Ura.Ru

Политика
Видео
Никол Пашинян
Дмитрий Песков
Обзор медиа
Москва
Россия
Ереван
Армения
Украина
СВО