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Путин 20 февраля выступит на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"

Президент РФ Владимир Путин сегодня выступит на форуме "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ), и проведет совещание по капремонту школ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 20 февраля выступит на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени"
© РИА Новости

"Президент [сегодня] примет участие в форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", - сказал представитель Кремля. "Где-то после семи вечера президент проведет совещание по вопросу реализации программы капремонта школ", - добавил Песков, уточнив, что это мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи.

По словам представителя Кремля, президент уделяет программе капремонта школ "огромное внимание". Так, совсем недавно, в середине февраля, Путин во время рабочей поездки в Нижний Тагил лично побывал в одной из школ, которая в январе этого года открылась после реновации, напомнил Песков. На совещании ожидается вступительное слово главы государства и выступления руководителей школ, участвующих в программе капремонта, сообщил пресс-секретарь.

Говоря о форуме "Сильные идеи для нового времени", Песков заметил, что на нем ожидается много выступлений. В частности, генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и председателя госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, уточнил он.

"Будут также комментарии, естественно, главы государства", - добавил представитель Кремля.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени" проходит 19-20 февраля при поддержке Агентства стратегических инициатив, Фонда Росконгресс и соорганизатора - ВЭБ.РФ. Это масштабное событие, организуемое с целью сформировать содружество инициативных людей и консолидировать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Форум объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов. Ежегодно около 1 тыс. идей получают различные инструменты поддержки от АСИ, партнеров форума, региональных властей. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

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