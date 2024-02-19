Президент Киргизии посетит Россию по приглашению Путина

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 20-21 февраля по приглашению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Жапарова.

Он примет участие в официальной церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в Казани.

В рамках мероприятия состоятся двусторонние встречи Жапарова, Путина и главы Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В ходе встреч стороны обсудят текущие вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.