Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин предложил отменить решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), признав его незаконным. Его слова приводит РИА Новости.

«Украинской эта земля по формальному признаку была с 1954 года, а до этого, на протяжении сотен лет — это был российский регион, и в 1954 году у России Крым украли», — высказал свое мнение парламентарий.

Затулин отметил, что в 1954 году никого в Советском союзе, и в том числе в Крыму, не опрашивали на предмет передачи полуострова в состав УССР. По его словам, это решение нарушило существовавшие на тот момент процедуры и законы.

Депутат считает, что сегодня ни одна страна, кроме Российской Федерации, «которая является наследницей Советского Союза», не имеет права судить на законодательном уровне о принятых тогда актах.