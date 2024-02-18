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В Госдуме призвали Байдена согласиться на интервью Киселеву

Президенту США Джо Байдену следует не медлить и согласиться на интервью с генеральным директором медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрием Киселевым. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

В Госдуме призвали Байдена согласиться на интервью Киселеву
© globallookpress.com

По его словам, решение американского лидера станет «тестом на демократию для всей политической системы США».

«Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью», — обратился он к Вашингтону.

По мнению депутата, своим согласием Байден покажет всему миру, что является самостоятельным политиком, а не марионеткой.

Ранее стало известно, что Киселев попросил Белый дом об интервью с президентом США Джо Байденом.

Политика
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