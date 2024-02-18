В Госдуме призвали Байдена согласиться на интервью Киселеву

По его словам, решение американского лидера станет «тестом на демократию для всей политической системы США».

«Призываю президента США не медлить с ответом российскому журналисту Дмитрию Киселеву и согласиться на интервью», — обратился он к Вашингтону.

По мнению депутата, своим согласием Байден покажет всему миру, что является самостоятельным политиком, а не марионеткой.