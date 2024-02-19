Лавров начинает турне по странам Латинской Америки с визита на Кубу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник прибудет с рабочим визитом на Кубу. С этой страны начнется его турне по Латинской Америке, в рамках которого он также посетит Венесуэлу 20 февраля и Бразилию с 21 по 22 февраля для участия в заседании глав МИД G20.

Ожидается, что в Гаване Лавров встретится с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Отношения России и Кубы исторически носят дружеский и стратегический характер, в этой связи на переговорах будут рассматриваться меры по их дальнейшему развитию в целом ряде областей.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, стороны уделят внимание углублению политического диалога и наращиванию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. По ее словам, запланировано обсуждение широкого круга двусторонних вопросов, а также глобальной и региональной повестки дня. Глава МИД РФ на встречах с кубинским руководством наверняка не обойдет стороной последние события вокруг Украины и сектора Газа.

Общая борьба

Особняком в списке тем будет стоять совместная борьба с нелегитимными санкциями Запада. Куба с 1962 года находится в экономической блокаде со стороны США. Вашингтон, несмотря на прежние обещания, до сих пор не вывел республику из своего списка государств - спонсоров терроризма. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре прошлого года, Лавров назвал эту ситуацию абсурдной и повторил неизменную позицию Москвы с требованием немедленного снятия торгового эмбарго против Гаваны.

Россия сама оказалась под беспрецедентным шквалом западных рестрикций и всевозможных обвинений. Очевидной реакцией на эту деструктивную кампанию Запада является более плотное взаимодействие с дружественными государствами. Так, вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас заявил, что в контексте усиливающегося давления на обе страны российско-кубинское сотрудничество становится исключительно необходимым.

"Обе наши страны сталкиваются с экономическими санкциями, введенными со стороны западных центров силы. В это время усиливается необходимость укреплять наши отношения в контексте стратегического партнерства и союзничества, выстраивать новые взаимовыгодные связи и продолжать вести политический диалог на высшем уровне", - сказал он.

Кабрисас также выразил благодарность Москве за поставляемую карибской республике гуманитарную помощь и выразил надежду на увеличение экспорта кубинских товаров на российский рынок.

Куба ждет российских туристов

Туризм остается одним из самых перспективных направлений в двусторонних отношениях. По данным Министерства туризма Кубы, в 2023 году объем турпотока из России на остров вырос в 3,4 раза - до 184,8 тыс. человек, превысив допандемийный рекорд. Кубинский посол в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья рассчитывает, что число российских туристов в текущем году станет еще больше и достигнет 250 тыс.

Надеяться на это позволяет увеличившееся количество авиарейсов между странами. Правительство РФ ставило задачу довести количество полетов до 13 в неделю к концу прошлого года, а 25 декабря первый после перерыва из-за пандемии самолет долетел из Москвы в Гавану по прямому маршруту без пересадок.

В пользу этого говорит и появившаяся недавно у туристов возможность пользоваться картами платежной системы "Мир" на Кубе. Не исключено, что Лавров обсудит с кубинским министром иностранных дел новые возможности с целью облегчить путешествие на остров для россиян.

Интенсивные контакты

Об особом уровне отношений между Москвой и Гаваной можно судить по интенсивности политического диалога. Последний раз Лавров посещал Кубу меньше года назад - в апреле. Помимо него в 2023 году в карибскую республику приезжали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МВД Владимир Колокольцев. В свою очередь Москву в июне с официальным визитом посетил кубинский премьер-министр Кубы Мануэль Mappeрo, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и провел переговоры с министром обороны РФ Сереем Шойгу.

Глава российского военного ведомства тогда заверил, что Россия и Куба будут развивать проекты взаимодействия в военно-технической сфере. "Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе. Свое отношение к нашей стране кубинские друзья подтвердили, в том числе демонстрируя полное понимание причин начала специальной военной операции на Украине", - констатировал он.