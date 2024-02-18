Захарова: «свобода по-американски» развязала руки неонацизму

Чрезмерно свободное толкование свободы в США сделало возможным высказывание неонацистских взглядов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что каждый год на сессиях Генассамблеи ООН Соединенные Штаты голосуют против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В качестве официальной причины Вашингтон называет «нарушение свободы слова, собраний» и так далее.

Вместе с тем, накануне члены неонацистской группировки Blood Tribe прошли маршем в Нэшвилле (штат Теннеси) от местного Капитолия штата до «даунтауна».

Действия неонацистов, предположила Захарова, не осудили и не осудят Белый дом, общественные организации, Израиль.

Дипломат пояснила, что в западных странах зигование стало «римским приветствием», а свастика (запрещенная в РФ) превратилась в «древний символ добра».

«Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море», — подчеркнула Захарова.