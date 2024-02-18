Захарова: США развязали руки всему табуированному
"Свобода по-американски" развязала руки всему, что было табуировано человечеством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя марш неонацистов в Нэшвилле (штат Теннесси).
Захарова опубликовала ролик, на котором члены неонацистской группировки Blood Tribe 17 февраля в Нэшвилле устроили демонстрацию прямо у административных зданий, а затем прошли через центральные улицы столицы штата Теннесси.
"На спинах у них написано 2218 - по всей видимости, буквенно-цифровой код неонацистской кричалки Bring back Adolf Hitler ("Верните Адольфа Гитлера"), - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Вот наглядный пример того, как в самих США соблюдается и не нарушается "свобода слова и собраний".
"Свобода по-американски развязала руки всему тому, что было табуировано человечеством и загнано как злой джинн в лампу, казалось бы, навсегда выброшено в море. А вот сопротивление этому злу карается, согласно американской свободе, как ее нарушение", - констатировала официальный представитель МИД.
Молчание Белого дома
Захарова обратила внимание, что Белый дом и многочисленные общественные организации молчат в связи с подобными акциями.
"Промолчит и Израиль. Это же якобы все про что-то другое, а не про нацизм с расизмом. Просто свободные люди в свободной стране свободно гуляют по улицам города. Все это "можно объяснить" с точки зрения "новой нормальности", - отметила она.
В этой связи дипломат напомнила о решении Верховного суда Италии, в соответствии с которым зигование теперь стало "римским приветствием" и преступлением больше не является.
"Молчат и люди. Они воспринимают это как развлечение и просто снимают на телефоны как какой-нибудь Хеллоуин, гей-парад или ежегодный Парад ко Дню благодарения от Macy's на Манхэттене, - продолжила Захарова. - На видео лишь один смельчак просит нацистов показать лицо и говорит им, что они - позор своих дедов. Наивный. Они же видят, каким дедам сносят памятники, а каким аплодируют в канадском парламенте. Вот они и прославляют таких "дедов", как у [вице-премьера Канады] Христи Фриланд или [главы МИД ФРГ] Анналены Бербок. Ведь именно так делают все натовские боссы во главе с США".
Захарова также заметила, что никто на видеоролике "не вызывает полицию".
"Свобода же, каждый делает что хочет. Только получается, что это касается исключительно сил зла - таких, как неонацизм, гендерные эксперименты на детях, легализация наркотиков, сатанизм и прочее", - написала дипломат.
В этом контексте официальный представитель МИД РФ напомнила, что США каждый год на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН голосуют против резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".