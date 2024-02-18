Захарова: США развязали руки всему табуированному

"Молчат и люди. Они воспринимают это как развлечение и просто снимают на телефоны как какой-нибудь Хеллоуин, гей-парад или ежегодный Парад ко Дню благодарения от Macy's на Манхэттене, - продолжила Захарова. - На видео лишь один смельчак просит нацистов показать лицо и говорит им, что они - позор своих дедов. Наивный. Они же видят, каким дедам сносят памятники, а каким аплодируют в канадском парламенте. Вот они и прославляют таких "дедов", как у [вице-премьера Канады] Христи Фриланд или [главы МИД ФРГ] Анналены Бербок. Ведь именно так делают все натовские боссы во главе с США".