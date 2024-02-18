В России высказались о шансах возобновления работы «Северного потока»

«Запустить ее совершенно возможно. Она готова, она законсервирована, газ у нас есть, и вся нитка принадлежит консорциуму, который действующий и рабочий. Что касается Германии, почему она не запускает газ, который дешевле от 30 до 50 процентов в сравнении со сжиженным природным газом (СПГ) из Америки, который они сейчас покупают, нужно задать вопрос немецкому правительству и в первую очередь канцлеру Олафу Шольцу», — сказал парламентарий.