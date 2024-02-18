Медведев прокомментировал слова западных политиков о рисках победы России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания западных политиков, призывающих не допустить поражения Киева в противостоянии с Россией.

Медведев напомнил, что неоднократно поднимал в своем канале тему победы Москвы в конфликте. В частности, сообщил, что «ядерная держава не может проиграть в войне».

По его словам, его публикации вызвали резкую реакцию в западных странах. Кроме того, официальные лица Германии заявили, что «мир не может позволить себе победу России в этой войне».

Зампред Совбеза предложил представить себе на минуту, что РФ проиграла, «Украина с союзниками» победила, после чего началась гражданская война и Россия исчезла с карты мира. Десятки миллионов человек погибли, десятки миллионов утратили будущее, произошла катастрофа.

«И теперь главный вопрос: эти идиоты правда верят, что народ России такой раздел своей страны проглотит? Что мы все будем рассуждать приблизительно так: «Ну что ж, увы, это случилось. Они победили. Нынешняя Россия исчезла», — задал риторический вопрос Медведев.

Политик подчеркнул, что такого не будет. Любые попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала государства, к ударам по Берлину, Лондону, Вашингтону.