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Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги

Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги
© РИА Новости

«Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят: Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью Журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале.

В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».

Политика
Павел Зарубин
Владимир Путин
Газпром
Россия
Украина