Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги
Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят: Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью Журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале.
В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».