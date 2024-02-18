Путин: Украина называет Россию «агрессором», но получает от нее деньги

Украина называет Россию «агрессором», получая при этом деньги за транзит российского газа в Европу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин .

«Одна нитка газопровода работает через Украину. <…> Они деньги получают за транзит. Говорят: Россия — агрессор. А денежки от „Газпрома“ получают», — сказал Владимир Путин в интервью Журналисту Павлу Зарубину , опубликованном в telegram-канале.

В СМИ уже писали, что Украина не планирует прекращать транзит российского газа через свою территорию. При этом Киев активно призывает союзные государства отказаться от энергоресурсов из РФ, передает «Царьград».