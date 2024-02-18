Посольство РФ обратилось в МИД Шри-Ланки на фоне инцидента с россиянами
Посольство России обратилось в министерство иностранных дел Шри-Ланки на фоне инцидента с россиянами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, рассказал пресс-секретарь дипмиссии РФ в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.
Накануне в СМИ появились публикации о происшествии с тремя гражданами РФ в отеле в Южной провинции Шри-Ланки.
По данным журналистов, персонал отеля позволил себе домогательства в отношении россиянок. За них заступился мужчина из России, находящийся в республике по визе постоянно проживающего лица. После этого словесная перепалка переросла в драку.
Федоров пояснил, что посольство обратилось в МИД и призвало компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего.
Пресс-секретарь отметил, что полиция республики уже начала расследование инцидента с туристами из РФ.
Ранее сообщалось, что мотоциклист сбил маленького мальчика из России на острове Маврикий. Ребенка госпитализировали в клинику с тяжелыми травмами.